Goldman Sachs et Amazon s’intéressent au financement des PME

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Un rapprochement de plus en vue entre les Gafa et la finance. Goldman Sachs serait sur le point de conclure un accord avec Amazon pour développer une technologie capable de fournir des prêts aux PME via la plate-forme d'e-commerce, révèle le Financial Times. Le projet pourrait être lancé dès le...