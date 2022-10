Dans le cadre de l’InfraWeek organisé par Paris Europlace en partenariat avec L’Agefi, Pierre Palmieri, head of global banking and advisory chez la Société Générale, a rappelé les principaux enjeux actuels en matière de financement d’infrastructures : permettre à l’Europe d’importer le gaz naturel liquéfié ou LNG (liquied natural gaz), d’accélérer les projets liés aux énergies renouvelables, de créer de la flexibilité au sein du marché de l’électricité européen, d’accroitre la mobilité, mais aussi de soutenir les projets liés à la santé et aux infrastructures télécoms.

Dans beaucoup de projets d’infrastructures, l’impact ESG est de plus en plus fréquemment mesuré. «Nous accélérons tous les financements de projets liés au développement durable», a souligné Pierre Palmieri. La Société Générale transfère ainsi des ressources (en capital et en compétences) en faveur des énergies renouvelables. «Nous demandons à chaque métier de repenser sa stratégie», a-t-il ajouté en précisant que cette démarche mobilise plusieurs métiers sur de très gros sujets transversaux comme la mobilité ou encore la biodiversité.