Euronext abandonne son offre sur Allfunds une semaine après l’avoir dévoilée

Euronext a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi le retrait de son offre indicative pour racheter la plateforme espagnole de distribution de fonds Allfunds.

L'opérateur des Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan et Oslo avait dû confirmer des informations de presse le 22 février sur son intérêt pour la plateforme et indiqué la semaine dernière être en discussions avec les principaux actionnaires du groupe espagnol. Ces derniers sont Hellman & Friedman et BNP Paribas qui en détiennent respectivement 34% et 12% du capital.

Mardi matin, lors de la publication des résultats annuels d'Allfunds, la direction s'est refusée à tout commentaire sur les propositions d'Euronext qui étaient encore officiellement sur la table, mais le ton ne laissait pas forcément entrevoir de la bienveillance.

Chute d'Euronext

Selon l'agence Reuters, qui se base sur une source proche du dossier, l'opération a été retirée en raison de son «insuffisance en termes de synergies, de la chute des actions d'Euronext depuis l'annonce de l'offre et de l'incertitude quant à son calendrier et son financement».

Le conseil d'administration d'Allfunds était sur le point de rejeter l'offre d'Euronext, avait déclaré la source à Reuters, avant la déclaration d'Euronext. La société de distribution de fonds a déclaré dans un communiqué que son conseil d'administration considérait les conditions de l'offre d'Euronext comme «inadéquates».

«Allfunds a ensuite entamé des discussions sur les termes de l'offre avec Euronext, mais aucun accord n'a été trouvé et les discussions ont été interrompues», a-t-elle ajouté.

L'offre indicative d'Euronext pour Allfunds s'élevait à 8,75 euros par action et se composait de 5,69 euros par action en espèces plus 0,04059 nouvelle action.

En réaction à cette annonce, l'action Euronext a ouvert en hausse de 7% mercredi matin.