Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Berkshire Hathaway a réalisé l'an dernier le plus important bénéfice d'exploitation de son histoire, malgré des pertes sur les changes et de moindres retours sur investissement qui ont pesé sur ses comptes au quatrième trimestre 2022, montrent les chiffres publiés samedi par le conglomérat de...