L’inflation américaine a accéléré en janvier, les Bourses trinquent

Le chiffre ne confirme pas le scénario de normalisation de l'inflation. L'indice PCE mesurant les prix liés aux dépenses de consommation des ménages américains, l'indicateur préféré de la Réserve fédérale (Fed) pour l'inflation, a augmenté en janvier de 5,4% sur un an et de 0,6% sur un mois, après une hausse de 5,3% sur un an et de 0,2% sur un mois en décembre, a annoncé vendredi le département américain du Commerce.

Hors alimentation et énergie, l'indice PCE de base a progressé en janvier de 4,7% sur un an et de 0,6% sur un mois, après une hausse de 4,6% sur un an et de 0,4% sur un mois en décembre. Les économistes interrogés par le Wall Street Journal s'attendaient pour janvier à ce que l'indice PCE de base ressorte en hausse de 4,4% sur un an et de 0,5% sur un mois.

Hausse des dépenses, baisse de la Bourse

Le rapport du département du Commerce fait également état d'une hausse de 1,8% des dépenses des ménages en janvier sur un mois et d'une augmentation de 0,6% de leurs revenus.

Les économistes interrogés par le Wall Street Journal tablaient pour janvier sur une hausse de 1,4% des dépenses et sur une progression de 1,2% de leurs revenus.

L'accélération de l'inflation le mois dernier n'est pas vraiement du goût des investisseurs. En réaction à la publication de l'indice PCE à 14h30, les Bourses ont brusquement creusé leurs pertes vendredi. L'Euro Stoxx 50 a clôturé en baisse de 1,9%, le CAC 40 de 1,8% et le Dax de 1,7%.

Outre-Atlantique, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont ouvert dans le rouge et perdait respectivement 1,2% et 1,7% peu avant 18h. Sur le marché des taux, les rendements à 10 ans des obligations souveraines américaine et allemande avançaient d'environ 7 points de base, à 3,95% et 2,55% respectivement.