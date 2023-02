Euronext voit grand en voulant croquer Allfunds

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Peu de points communs, a priori, entre une Bourse et une plateforme de distribution de fonds. Et pourtant, Euronext a confirmé mercredi avoir engagé les discussions avec Hellman & Friedman et BNP Paribas pour acquérir la société Allfunds. La société de private equity et la banque française en...