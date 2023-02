Citi se hisse sur le podium des spécialistes en valeurs du Trésor

Le classement des spécialistes en valeurs du Trésor (SVT) évolue. En 2022, Citi s'est hissée au troisième rang du classement des SVT établi par l'Agence France Trésor (AFT) et que celle-ci a publié discrètement sur son site internet. Un classement toujours dominé, année après année, par BNP Paribas. Crédit Agricole CIB occupe la deuxième place. JPMorgan et la Société Générale complètent le top 5.

En 2021, le podium était occupé, dans l'ordre, par BNP Paribas, le Crédit Agricole et JPMorgan.

Hub de trading

Les 15 SVT aujourd'hui désignés en France sont chargés de placer la dette française auprès des investisseurs et d'assurer sa liquidité sur le marché secondaire. Etabli depuis 1999, le palmarès des banques les plus actives prend en compte l'ensemble de leurs missions : la participation aux adjudications, la présence sur le marché secondaire, ainsi que les aspects qualitatifs de leur relation avec l’AFT (qualités opérationnelles et de conseil, proximité et stabilité de la relation). Sur le marché primaire, BNP Paribas, HSBC et Citi sont les trois spécialistes en valeurs du Trésor les plus actifs.

Comme toutes les banques américaines, Citi a accru sa présence sur le marché français dans la foulée du Brexit. Paris est devenu un «hub» de trading européen pour le groupe.

L'Agence France Trésor publie également, en novembre, une enquête annuelle sur les SVT et la qualité des services qu'ils apportent à leurs clients. BNP Paribas était également arrivé numéro un de cette enquête en 2022.