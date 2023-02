Bloomberg améliore son service de trading sur ETF

Bloomberg améliore son service de négociation par demande de cotation (resquest for quote, RFQ) sur les parts d’ETF (exchange traded funds) en élargissant ses fonctionnalités afin de permettre aux clients de négocier plusieurs titres en un seul clic.

En 2021, le fournisseur de plateformes avait déjà profité des évolutions réglementaires pour adopter sa solution RFQ aux parts d’ETF (et aux changes). Il avait intégré cette fonctionnalité spécifique à son système de gestion des exécutions (EMSX), notamment afin de permettre aux traders d’automatiser la séparation entre transactions «low touch» (LT) - avec un faible niveau d’intervention – et «high touch» (HT) - plus complexes et/ou stratégiques.

La nouvelle fonction RFQe permet aux clients de négocier plusieurs ETF multi-assets à la fois, même en période de volatilité accrue avec la liquidité apportée par une centaine de fournisseurs spécialisés. Les clients pourront également utiliser les instruments de transparence pre-trade de Bloomberg pour comparer plusieurs cotations et s’assurer du meilleur prix, et minimiser les fuites d’informations en optant pour une cotation à «double sens». La solution a déjà été adoptée par des acteurs comme TD Ameritrade, ou Indosuez WM en France.