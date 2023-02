Les obligations indexées sur l’inflation ont effacé dix ans de performance

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le marché obligataire a connu l’an dernier son pire krach depuis des décennies à cause de la flambée de l’inflation et de la réaction à retardement des banques centrales. Le plus paradoxal tient sans doute au fait que les obligations indexées sur l’inflation, qui sont censées protéger de la...