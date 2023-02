Les banques centrales libèrent les marchés

Depuis le début de l’année, l’indice Nasdaq a bondi de 16,6% et l’Euro Stoxx 50 a gagné 12%.

Les marchés n’attendaient qu’un signal des banques centrales pour donner un nouveau coup d’accélérateur au rallye de début d’année. Après les décisions, sans surprise, et le ton, jugé plus accommodant, de la Réserve fédérale américaine mercredi et de la Banque centrale européenne jeudi, l...