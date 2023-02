L'Opep+ maintient sa ligne de conduite sur la production de pétrole

Pas d’inflexion en vue pour la ligne de conduite des principaux exportateurs de pétrole et ses alliés regroupés dans l’Opep+. Son comité a recommandé mercredi de poursuivre, comme en décembre dernier, les baisses de production au rythme convenu en octobre, en raison des incertitudes relatives à la demande en Chine après la réouverture de l'économie et à l'impact potentiel des sanctions contre le brut russe sur le marché. Ce statu quo permettra à l'Opep et à un groupe de pays producteurs menés par la Russie de disposer de davantage de temps pour évaluer les données concernant la consommation de la Chine, le plus grand importateur de pétrole au monde, et l'impact des sanctions de l'Union européenne contre Moscou.

Pas de nouvel ajustement en vue

Des délégués ont indiqué que l'Opep+ souhaitait rester prudente dans sa démarche jusqu'à ce que des signaux plus clairs témoignent d'une demande plus importante de brut sur le marché. Ces dernières semaines, les cours du pétrole se sont stabilisés au-dessus de 80 dollars le baril, tiraillés entre les craintes de perturbation de l'offre avec l'interdiction du pétrole russe en Europe et les incertitudes liées à la résurgence des cas de Covid-19 en Chine.

L'alliance ne prévoit pas d'ajuster sa production avant la prochaine réunion plénière prévue en juin, mais le comité interministériel qui s'est réuni mercredi peut demander une réunion en urgence de l'Opep+ si cela se justifie. La prochaine réunion du comité se tiendra le 3 avril.