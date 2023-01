Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Après un début d'année tonitruant, les actions européennes ont accusé leur plus forte baisse de 2023 ce jeudi. L'Euro Stoxx 50 a plongé de 1,9%, le CAC 40 de 1,86% et le Dax de 1,71%. En cause, la publication mercredi de plusieurs indicateurs montrant un net ralentissement de l’activité aux Etats...