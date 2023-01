Industrie : l’Europe veut préparer un fonds de souveraineté

L'Union européenne va préparer une loi pour faciliter la vie de son industrie verte et la soutenir par des aides d'État et un Fonds de souveraineté européen pour empêcher les entreprises de déménager aux États-Unis, a déclaré mardi la cheffe de la Commission européenne.

Ursula von der Leyen a indiqué dans un discours, rapporté par Reuters, que ces mesures feraient partie du plan industriel Green Deal de l'UE visant à faire de l'Europe le foyer des technologies propres et de l'innovation industrielle sur la voie de zéro émission nette de CO2 d'ici 2050.

«Pour aider à ce que cela se produise, nous proposerons une nouvelle loi sur l'industrie Net-Zero», a-t-elle déclaré. «L'objectif sera de concentrer les investissements sur des projets stratégiques tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Nous examinerons en particulier comment simplifier et accélérer les autorisations pour les nouveaux sites de production de technologies propres», a-t-elle déclaré.

L'UE craint que les entreprises européennes ne se déplacent vers les États-Unis, qui disposent d'un programme de 369 milliards de dollars pour subventionner la production verte. L'UE fournira donc également de l'argent à son industrie, a déclaré von der Leyen.

«Pour maintenir l'attractivité de l'industrie européenne, il est nécessaire d'être compétitif avec les offres et les incitations actuellement disponibles en dehors de l'UE», a-t-elle déclaré.

«C'est pourquoi nous proposerons d'adapter temporairement nos règles en matière d'aides d'État pour accélérer et simplifier. Des calculs plus faciles. Des procédures plus simples. Des approbations accélérées. Par exemple, avec des modèles simples d'allégements fiscaux. chaînes de valeur technologiques, pour contrer les risques de délocalisation liés aux subventions étrangères», a-t-elle déclaré.

A moyen terme

Mais elle a noté que, comme tous les pays de l'UE à 27 n'ont pas la même capacité à soutenir leurs entreprises, l'utilisation des aides d'État seules pourrait entraîner une concurrence déloyale, une «fragmentation» qui nuirait au marché unique de l'UE.

«Pour éviter un effet de fragmentation sur le marché unique et pour soutenir la transition vers les technologies propres dans toute l'Union, nous devons également accroître le financement de l'UE. À moyen terme, nous préparerons un Fonds de souveraineté européen dans le cadre de la révision à mi-parcours de notre budget plus tard cette année», a déclaré von der Leyen.

Elle n'a donné aucun détail sur le fonds, une idée qu'elle a évoquée pour la première fois en septembre, qui n'a pas encore le soutien de tous les gouvernements de l'UE, notamment l'Allemagne.