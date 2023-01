La Banque mondiale taille dans ses prévisions de croissance pour 2023

La Banque mondiale a abaissé mardi ses prévisions de croissance pour 2023, alors que l'impact de la remontée des taux d'intérêt par les banques centrales prend de l'ampleur, que la guerre russo-ukrainienne se poursuit et que les principaux moteurs de l'économie mondiale s'essoufflent. Elle table ainsi pour cette année sur une croissance mondiale de 1,7%, ce qui marquerait la progression la plus faible depuis près de 30 ans, hors récessions de 2009 et 2020. Dans son précédent rapport datant de juin, elle prévoyait une croissance de 3,0%. L'important ralentissement dans les pays avancés - la croissance devant décélérer à 0,5% aux Etats-Unis et à 0% dans la zone euro - pourrait augurer une nouvelle récession mondiale, moins de trois ans après la dernière. La conjoncture s'annonce particulièrement difficile pour les marchés émergents et en développement, affectés par un endettement élevé, la faiblesse des monnaies locales et par le ralentissement des investissements des entreprises, dont le taux de croissance annuel est désormais estimé à 3,5% pour les deux prochaines années. La Banque mondiale a averti que les risques de nouvelles perturbations de l'offre étaient importants et que le niveau élevé de l'inflation sous-jacente pourrait durer.