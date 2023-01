La zone euro évitera la récession en 2023 selon Goldman Sachs

Le spectre d’une baisse du PIB en 2023 s’éloigne. Dans une note publiée le 10 janvier, les économistes de Goldman Sachs ont revu en hausse leur prévision de croissance pour la zone euro pour cette année. Ils anticipent désormais une progression de 0,6% alors qu’ils visaient précédemment une récession de 0,1%.

Malgré la crise énergétique qui risque de pénaliser l’activité, les spécialistes de Goldman Sachs anticipent même une légère croissance de 0,1% au premier trimestre.

Selon eux, la France et l'Espagne devraient afficher des progressions plus soutenues que l'Allemagne et l'Italie grâce à une économie plus orientée sur les services et à des sources d'approvisionnement en énergies plus diversifiées.

Chute de l’inflation

L’inflation, qui pointait à 9,2% en décembre en zone euro, pourrait de son coté atterrir à 3,25% en fin d’année selon la banque. Sur ce point, les prévisions des économistes sont particulièrement dispersées selon des données compilées par Bloomberg. Certains anticipent moins de 2% quand d’autres visent plus de 6%. Il y a peu, Goldman Sachs pointait d'ailleurs encore à 5%. Pour l'inflation sous-jacente, ou «core», l'établissement vise 3,3% à fin 2023.

Les spécialistes de la banque anticipent toujours trois hausses de taux de la part de la Banque centrale européenne (BCE) : 0,5 point en février, autant en mars et 0,25 point en mai pour porter le taux de dépôt à 3,25%.