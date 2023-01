Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Plus rien n’arrête le rallye des marchés. Lundi, les places boursières européennes et Wall Street ont poursuivi leur rebond alors que les marchés de taux continuaient de progresser dans l’espoir d’une pause plus rapide que ne le prétendent les banques centrales dans leur cyclique de resserrement...