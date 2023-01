Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Vinci Energies, une division du groupe français de construction et de concessions Vinci, a annoncé jeudi l'acquisition de la société norvégienne Otera auprès de Roadworks et Å Energi. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué. Spécialisée dans les systèmes de haute et basse tension, d...