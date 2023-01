Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le groupe japonais Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) prévoit d'étendre son alliance avec l’américain Jefferies Financial Group à l'Europe et à l'Asie dans le but de renforcer son activité de banque d'investissement mondiale. Le deuxième plus important établissement de crédit nippon, qui a...