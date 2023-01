Le secteur manufacturier poursuit sa contraction en Chine

L'activité manufacturière en Chine s'est contractée à un rythme plus rapide en décembre alors que la hausse des infections au Covid-19 a perturbé la production et pesé sur la demande, selon les résultats d'une étude privée publiés mardi et rapportés par Reuters. L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit a reculé le mois dernier à 49,0, contre 49,4 en novembre, sous le seuil des 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Il s'agit du cinquième mois consécutif de contraction. Les analystes interrogés par Reuters attendaient un indice à 48,8 en décembre. Les sous-indices des nouvelles commandes et de l'emploi se sont contractés le mois dernier.