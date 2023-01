Le marché primaire des obligations d’entreprises compte rebondir en 2023

Certains banquiers anticipent une croissance de 25% du marché crédit euro, IG et HY.

Le marché primaire corporate en euro compte sur la nouvelle année pour se refaire une santé. Même si l’inflation et la trajectoire des politique monétaires continueront d’inquiéter les investisseurs, et qu’une récession se profile en Europe et aux Etats-Unis, les banquiers des marchés de capitaux...