Les Bourses européennes débutent l’année dans le vert

Le CAC 40 recule encore de 8% sur un an.

Après une année noire, les actions démarrent 2023 du bon pied. En tout cas en Europe continentale.

En milieu de journée lundi 2 janvier, l’indice Euro Stoxx 50 montait de 1,2%, à 3.839 points. Le CAC 40 avançait de 1,3%, à 6.559 points, et le Dax allemand de 0,8%, à 14.032 points. Les investisseurs ne semblent pas s’inquiéter de la dégradation des indicateurs d’activité en Chine, pénalisés par le Covid, et apprécient la publication d’indices PMI en amélioration pour la zone euro.

A Paris, certaines actions particulièrement pénalisées l’an dernier en profitaient pour s’offrir de nets rebonds : Orpea gagnait plus de 10%, Faurecia montait de 6% et Atos, par ailleurs porté par un possible intérêt d’Airbus pour sa filiale Evidian, s’envolait de 14%.

Sur le marché des taux, le rendement de l’obligation souveraine à 10 ans française reculait de 10 points de base (pb) à 3,015%, celui du Bund allemand baissait de 9 pb à 2,47% et le taux à dix ans italien diminuait de 8 pb à 4,61%.

Gaz au plus bas

Du coté des devises, l’euro abandonnait 0,2% face au billet vert, à 1,068 dollar.

Les prix du gaz naturel reculaient également. Le contrat de janvier du TTF néerlandais, référence du gaz naturel en Europe, cédait 2,6%, à 74,34 euros le mégawattheure (MWh), son plus bas niveau depuis l'invasion russe en Ukraine.

Les investisseurs n’ont toutefois pas beaucoup d’indicateurs à se mettre sous la dent ce lundi 2 janvier en raison de la fermeture des marchés américains, britanniques et suisses. Ainsi, le pétrole Brent ne cote pas et pointe toujours à près de 86 dollars après sa forte hausse de vendredi.

La Bourse américaine sera également fermée le lundi 16 janvier en raison de la commémoration de la naissance de Martin Luther King.