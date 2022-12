Le retournement de l’immobilier américain se confirme

Les contrats d’achat de maisons américaines dans l’ancien ont chuté bien plus que prévu en novembre, plongeant pour un sixième mois d’affilée, dans un contexte où les hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale (Fed) pèsent sur le marché du logement alors que la banque centrale cherche à freiner l’inflation.

La National Association of Realtors (NAR) a déclaré, mercredi, que son indice des promesses de vente, basé sur les contrats signés, avait chuté de 4%, à 73,9, le mois dernier par rapport à 77,0 révisé à la baisse en octobre. Un chiffre tombé à son niveau le plus bas – mise à part la baisse de courte durée enregistrée lors des premiers mois de la pandémie – depuis que la NAR a lancé l’indice, en 2001.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les contrats, qui deviennent des ventes un ou deux mois plus tard, chuteraient de 0,8%. Sur une base annuelle, les promesses de vente ont chuté de 37,8% en novembre.

Une chute due aux taux d’intérêt «qui ont grimpé à l’un des rythmes les plus rapides jamais enregistrés cette année [et] ont considérablement réduit le nombre de signatures de contrat pour acheter une maison», a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR.

Taux hypothécaire de 7%

La baisse globale des contrats signés laisse entendre que les ventes de maisons existantes continueraient de chuter après avoir affiché leur dixième baisse mensuelle d’affilée en novembre. Le marché du logement a subi les effets les plus visibles des hausses agressives des taux d’intérêt de la Fed, hausses qui visent à freiner l’inflation élevée en pesant sur la demande.

Le taux hypothécaire fixe sur trente ans a ainsi franchi la barre des 7% en octobre pour la première fois depuis 2002, et a plus que doublé en l’espace de neuf mois. De quoi infliger un coup d’arrêt à un marché du logement porté, ces dernières années, par des coûts d’emprunt historiquement bas et par une ruée vers les banlieues pendant la pandémie de Covid-19.

Des données publiées la semaine dernière par Redfin avaient déjà montré que les ventes de maisons neuves et existantes avaient chuté de 35,1% sur un an en novembre, soit la chute la plus prononcée enregistrée par le spécialiste en courtage immobilier depuis 2012. Redfin a aussi noté que le prix médian avait augmenté de «seulement» 2,6% sur un an, son rythme le plus faible depuis mai 2020.