La croissance bénéficiaire guidera les actions en 2023

Wall Street a brutalement mis fin à plus de dix ans de hausse presque sans interruption.

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La hiérarchie des indices boursiers reflète une année 2022 marquée par l’inflation et le resserrement historique des politiques monétaires. Dans les marchés développés, l’indice Nasdaq, très exposé aux valeurs de croissance, accuse une perte de 33,6% depuis janvier et termine non loin de ses...