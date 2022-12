Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Labrador, plateforme de services dédiée à la transparence de l’information financière et extra-financière, rachète son concurrent américain Argyle. L’opération est intégralement financée par dette auprès d’un groupement bancaire co-arrangé par BNP-Paribas et Société Générale, avec HSBC et LCL,...