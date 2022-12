L’inflation américaine ralentit, les actions montent et le dollar chute

L'inflation aux Etats-Unis a ralenti davantage que prévu en novembre, enregistrant ainsi son niveau le plus bas depuis décembre 2021.

Selon le département américain du Travail, les prix à la consommation dans le pays ont augmenté de 7,1% sur un an en novembre, à comparer à 7,7% en octobre et 8,2% en septembre. Les économistes interrogés par le Wall Street Journal tablaient sur un taux d'inflation de 7,3% pour novembre.

Sur un mois, les prix à la consommation ont progressé de 0,1% le mois dernier, en données corrigées des variations saisonnières, alors que les économistes anticipaient une hausse de 0,3%.

L'indice de base, qui exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, s'est inscrit en hausse de 6% sur un an en novembre, après avoir progressé de 6,3% en octobre et de 6,6% en septembre. Il a augmenté de 0,2% sur un mois, après 0,3% en octobre. Les économistes interrogés par le Wall Street Journal anticipaient une augmentation de l'indice de base de 0,3% sur un mois et de 6,1% sur un an.

Marchés dans le vert

En réaction à cette inflation plus faible que prévu, les marchés actions ont accéléré leur hausse mardi dans l'après-midi. Vers 15h30, l'Euro Stoxx 50 montait de 2,4%, le CAC 40 grimpait de 2,1% et le Dax de 2,2%. A Wall Street, le S&P 500 a ouvert en hausse de 2% et le Nasdaq Composite de 3%.

Sur le marché des taux, le rendement de la dette souveraine américaine à 10 ans reculait de 14 points de base (pb) à 3,47%, celui de la France perdait 9 pb à 2,3% et le taux allemand 8 pb à 1,85%.

De son côté, le dollar abandonnait 1,2% face à la monnaie européenne, à 0,938 euro. L'indice DXY, qui compare le billet vert à un panier de devises, reculait de 1,3%, à 103,7.