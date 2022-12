Valorisé plus d’un milliard, Younited devient une nouvelle licorne française

La fintech française Younited, spécialisée dans le crédit à la consommation en ligne, a bouclé un tour de table de 60 millions d'euros, qui valorise l'entreprise à 1,1 milliard d'euros, indique-t-elle dans un communiqué publié jeudi matin. Elle rejoint ainsi la poignée de licornes tricolores, ces entreprises de la tech à forte croissance dont la valeur est estimée à plus d'un milliard de dollars.

Younited a réalisé cette nouvelle levée de fonds auprès de ses principaux actionnaires, Eurazeo, Crédit Mutuel Arkéa, Goldman Sachs, ainsi que Bpifrance, qui a mis la main au pot via son fonds Large Venture. Cet argent frais permettra à l’entreprise «de poursuivre le déploiement de ses solutions de crédit instantané et open banking et le développement de son activité Partenariats sur l’ensemble de ses géographies», indique l'entreprise dans un communiqué. Elle avait déjà bouclé un tour de table de 170 millions de dollars en juillet 2021.

Selon son communiqué, le groupe est rentable sur son activité historique «Direct-to-Consumer» (résultat net positif) en France depuis 2019 et en Italie depuis 2021.

Younited dit être le leader sur son segment (crédit à la consommation jusqu'à 50.000 euros) dans cinq pays européens (France, Italie, Espagne, Portugal et Allemagne), avec plus de 5 milliards d'euros de crédits financés, et indique produire 2 milliards d'euros de crédits par an.