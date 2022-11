Le pétrole plonge à un plus bas de 10 mois

Déjà orienté à la baisse depuis plusieurs jours, le prix du pétrole Brent a accéléré son repli lundi. En fin de journée, il plongeait de 6%, à 82,50 dollars, soit un plus bas depuis janvier dernier. En quatre séances, il a abandonné près de 12%. En cause, des informations du Wall Street Journal selon lesquelles l’Arabie saoudite et d’autres pays membres de l’organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) discuteraient d’une hausse de leur production. Une perspective complètement à rebours des récents développement, le cartel et ses alliés (Opep+), russe notamment, ayant décidé au contraire il y a plusieurs semaines de réduire leur offre d’or noir. Selon le quotidien financier américain, le surplus envisagé pourrait atteindre 500.000 barils par jour.