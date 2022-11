Temasek et le groupe Frère misent sur la deep tech Fairmat

Fairmat fournit des panneaux et des pièces moulées en composite de fibres de carbone recyclées.

La société Fairmat dévoile ce lundi une levée de fonds de 34 millions d’euros, l’une des plus importantes séries A de l’année dans le secteur de la deeptech en France et en Europe. Prestigieux, le tour de table a été codirigé par le fonds souverain singapourien Temasek et la Compagnie nationale à...