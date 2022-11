L’élection de mi-mandat est généralement favorable à Wall Street

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Si l’histoire se répète, les investisseurs peuvent être optimistes sur le S&P 500. Depuis 1946, l’indice a toujours terminé en hausse un an après l’élection de mi-mandat aux Etats-Unis. Et la performance est même supérieure lorsque des partis rivaux contrôlent la présidence et le Congrès. ...