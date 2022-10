Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le pneumaticien nippon a annoncé lundi se mettre en quête d’un repreneur local pour ses actifs en Russie, où il compte une usine et plus d’un millier d’employés au total. Bridgestone a évoqué dans un communiqué «l’incertitude générale et les problèmes d’approvisionnement persistants en Russie»...