L’inflation américaine tend les taux et fait tomber les Bourses

Encore une fois, l’indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis publié ce jeudi après midi par le Département du travail (US Bureau of Labor Statistics, BLS) a surpris les prévisionnistes en s’affichant en hausse de 0,4% en rythme mensuel en septembre, après 0,1% en août, et de 8,2% en rythme annuel, après 8,3% en août. Les économistes interrogés pour les consensus prévoyaient en moyenne +0,2% et +8,1%.

Alors que les prix de l’énergie ont calé de -2,1% en rythme mensuel (après -5% en août) pour aboutir à 19,8% en rythme annuel, ce sont les prix de l’alimentation (+0,8% sur un mois et +11,2% sur un an) et surtout l’inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) qui ont pris le relais. Cette dernière (inflation «core») progresse encore de 0,6% sur un mois, comme en août, alors que le consensus prévoyait une hausse de 0,5%, et de 6,6% sur un an, après un gain de 6,3% en août.

Les postes qui continuent le plus à contribuer à ces hausses portent sur les services de transports (+1,9% en rythme mensuel en septembre après +0,5% en août), les services de santé (+1% après +0,8%), et toujours les voitures neuves (+0,7% après +0,8%) ainsi que le logement (+0,7% comme en août).

Hausse de taux

Avec cette surprise, les probabilités de hausses de taux de la Fed anticipées par les marchés de swaps et de futures ont été renforcées (de 85% à 97%) pour un relèvement de 75 points de base (pb) de 3,25% à 4% (haut de fourchette) le 2 novembre prochain. Mais surtout, le taux terminal de la Fed qui était encore anticipé autour de 4,65% entre mars et juin 2023 mercredi – avant une possible légère baisse au deuxième semestre – est désormais passé à 4,92%…

Sur le marché des taux, le rendement de l’emprunt américain à 10 ans prend 13 pb et repasse au-dessus de 4%, à 4,02%. Les maturités plus courtes se tendent plus nettement. Le rendement de l’emprunt à 2 ans bondit de 22 pb, à 4,51%.

A Wall Street, les indices boursiers ont ouvert en net repli. Vers 16h, le Nasdaq plongeait de 2% et le S&P 500 reculait de 1,3%. Les Bourses européennes sont brusquement tombées dans le rouge à 14h30 avant de se reprendre progressivement.