L’ancien patron de la Fed devient prix Nobel d’économie

La nouvelle tombe à pic. Alors que les banques centrales sont particulièrement mises sous pression dans un contexte de flambée inflationniste, l'académie royale suédoise a décidé de remettre le prix de la Banque de Suède en sciences économiques à la mémoire d’Alfred Nobel – qui n’est pas à proprement dit un prix Nobel mais bénéficie d’un prestige similaire – à un ancien banquier central, Ben Bernanke.

Lauréat avec deux autres Américains, Douglas W. Diamond et Philip H. Dybvig, Ben Bernanke a en effet présidé la banque centrale américaine, la Fed, entre 2006 et 2014. Il a notamment eu à gérer la grande crise financière de 2008-2009.

Application pratique

Les travaux des trois économistes récompensés «ont significativement amélioré notre compréhension du rôle des banques dans l’économie, particulièrement lors des crises financières», indique l’Académie royale suédoise des sciences dans son communiqué. «Leurs analyses ont été d’une grande importance pratique pour réguler les marchés financiers et pour gérer les crises financières».

L’académie met en avant l’apport des lauréats sur le phénomène des «bank run» (course au guichet) dont l’impact peut être particulièrement délétère pour les économies et sur les moyens de les prévenir ou d’en limiter les effets grâce notamment à l'intervention de l'Etat.

«Dans un article de 1983, Ben Bernanke a montré, à l'appui d'analyses statistiques et de sources historiques, que les paniques bancaires entraînaient des faillites bancaires et que ce mécanisme a transformé dans les années 1930 une récession assez ordinaire en dépression, la plus spectaculaire, la plus sévère que nous ayons vue dans l'histoire moderne», a déclaré John Hassler, membre du comité pour le prix Nobel de l'économie, selon Reuters.

Les travaux de Douglas W. Diamond et de Philip H. Dybvig ont par ailleurs montré comment les banques permettent de mettre en adéquation l’offre d’épargne de certains agents et la demande de prêts d’autres afin de financer efficacement l’économie.

Ben Bernanke, Douglas W. Diamond et Philip H. Dybvig se partageront les 10 millions de couronnes suédoises (910.000 euros) offertes avec ce prix.