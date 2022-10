Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Faurecia a annoncé lundi avoir reçu une aide financière de 213 millions d'euros de la part de l'Union européenne pour son projet Historhy Next dans le cadre du programme Hydrogen IPCEI (Important Project of Common European Interest). Le projet Historhy Next vise à développer et à industrialiser...