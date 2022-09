L’Allemagne pénalise l’activité de la zone euro

Le ralentissement de l'activité économique dans la zone euro s'est accentué en septembre dans un contexte de flambée des prix qui poussent les consommateurs à réduire leurs dépenses, montrent vendredi les premiers résultats des enquêtes de S&P Global auprès des directeurs d'achats. L'indice PMI flash composite, qui regroupe les données des secteurs manufacturier et des services, a reculé à 48,2 en première estimation, chiffre conforme aux attentes. La contraction s'est surtout accentuée en Allemagne. L'indice PMI composite est tombé à 45,9 après 46,9 en août. C'est aussi le troisième mois consécutif où ce chiffre est inférieur à la barre des 50 et désormais à son niveau le plus bas depuis mai 2020. En revanche, l'économie française a affiché une performance meilleure que prévu, l'activité dans les services ayant légèrement accéléré. L'indice PMI composite a augmenté à 51,2 après 50,4 en août, alors qu’il était attendu en net repli.