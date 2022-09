Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les Etats membres de l'Union européenne ont déboursé sur un an près de 450 milliards d'euros pour contrer la flambée des prix du gaz et de l'électricité et soutenir particuliers et entreprises, selon une étude publiée mercredi par l'institut Bruegel relayée par Reuters. Les Vingt-Sept ont...