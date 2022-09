Les associations financières s’inquiètent de la réforme des quotas carbone

Le texte fait partie du plan européen «Fit for 55 in 2030» visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030.

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

C’est une lettre ouverte que les membres du Conseil de l’Union européenne, de la Commission et du Parlement européen vont lire avec attention. Huit associations financières, dont celle des marchés financiers en Europe (AFME, Association for Financial Markets in Europe), mettent en garde la...