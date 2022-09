La Banque de Suède augmente ses taux de 1 point de pourcentage

La banque centrale suédoise a annoncé mardi relever son taux directeur de 100 points de base, à 1,75%, et prévenu que sa politique monétaire devrait encore être resserrée dans les mois qui viennent afin de ramener l'inflation à son objectif de 2%.

Il s'agit de la troisième hausse consécutive du taux directeur de la Riksbank, qui l'avait relevé en avril de 25 points de base puis de 50 points de base en juin. Dans sa déclaration de politique monétaire, la banque centrale a précisé que ce taux «continuerait à être relevé au cours des six prochains mois».

«L'évolution de l'inflation à l'avenir reste difficile à évaluer et la Riksbank adaptera sa politique monétaire si nécessaire pour assurer le retour de l'inflation à l'objectif», a-t-elle ajouté.

8,6% d'inflation

La banque centrale a relevé ses prévisions d'inflation pour l'année en cours et la suivante, anticipant en moyenne une hausse de 8,6% des prix à la consommation en 2022 et de 8,5% en 2023. Elle prévoyait en juin une inflation de 7,6% cette année et de 7,1% en 2023. L'inflation en Suède a atteint 9% sur un an en août, son plus haut niveau depuis 1991.

Dans ce contexte, la Riksbank a également répété que son programme d'achat d'actifs, lancé en mars 2020 pour répondre aux répercussions économiques de la première vague de Covid-19, s'achèverait fin 2022. Depuis le début de l'année, la banque centrale achète des titres uniquement pour compenser ceux arrivant à maturité.