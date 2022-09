L’inflation américaine fait plonger les Bourses et tomber l’euro

L'inflation aux Etats-Unis a très légèrement ralenti sur un an en août, mais est ressortie supérieure aux prévisions selon les données publiées mardi par le département américain du Travail .

Les prix à la consommation ont augmenté de 8,3% sur un an en août, contre 8,5% en juillet. Les économistes interrogés par le Wall Street Journal tablaient sur un taux d'inflation de 8% en août.

1 point de hausse ?

Sur un mois, les prix à la consommation ont progressé de 0,1% en août, en données corrigées des variations saisonnières, alors que les économistes s'attendaient à un recul de 0,1%.

L'indice de base, qui exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, s'est inscrit en hausse de 6,3% sur un an en août, contre une hausse de 5,9% en juillet, et a progressé de 0,6% sur un mois, contre une augmentation attendue de 0,3% sur un mois et de 6% sur un an.

Ces chiffres devraient conforter la banque centrale américaine, la Fed, dans sa politique d’augmentation de ses taux directeurs. Le marché anticipe une augmentation de 0,75 point de pourcentage à l’occasion de la prochaine réunion de la banque centrale, la semaine prochaine. Selon l'outil FedWatch de CME Group, la probabilité pour que la prochaine hausse de taux de la Fed atteigne 1 point ressort désormais à 20% alors qu’elle était nulle avant la publication de l’inflation pour le mois d’août.

Les Bourses basculent

Cette perspective a immédiatement pesé sur les marchés actions. Alors qu’il montait de près de 1% juste avant la publication de l'inflation à 14h30, l’Euro Stoxx 50 a brusquement basculé dans le rouge. Il a clôturé en retrait de 1,66%. Un revirement imité par toutes les Bourses européennes. Le CAC 40 a perdu 1,39% et le DAX 1,61%. A Wall Street, les indices dégringolaient peu avant 18h, l'indice S&P 500 cédant 3,13% et le Nasdaq, plus sensible à l'évolution des taux, chutant de 4,25%.

Le rendement du T-Note américain à 10 ans prenait 7 points de base (pb), à 3,43%.

L’euro a également immédiatement chuté vis-à-vis du dollar, retombant au niveau de la parité alors qu'il valait près de 1,02 dollar quelques minutes plus tôt.