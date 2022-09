L’euro se reprend après la BCE, le dollar s’affaiblit

L’euro gagne plus de 1% sur le dollar lundi en milieu de journée.

L'euro a atteint un sommet de plus de trois semaines par rapport au dollar lundi, alors que les responsables de la Banque centrale européenne ont plaidé pour un nouveau resserrement monétaire agressif et que le billet vert s'est adouci face à la plupart des devises majeures, à l'exception du yen japonais.

La monnaie commune a augmenté de 1,45% à 1,0198 dollar, son plus haut depuis le 17 août, et en nette hausse par rapport au creux de 20 ans de 0,9862 dollars atteint la semaine dernière.

Le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, a déclaré à la radio allemande ce week-end que si la situation des prix à la consommation ne changeait pas, «d'autres étapes claires doivent suivre».

L’euro se renforce aussi vis-à-vis de la livre. Il a atteint 87,22 pence lundi, son plus haut depuis février 2021.

Baisse généralisée

La dépréciation du dollar est généralisée, l’indice DXY, qui compare le billet vert aux six principales devises, baisse de 1% lundi à 107,8, son plus bas niveau en deux semaines et en fort repli par rapport à un sommet de deux décennies de 110,79 atteint mercredi dernier.

Les investisseurs se méfient du rapport sur l'IPC américain, qui, selon les analystes de la Commonwealth Bank of Australia interrogés par Reuters, pourrait déterminer si la Réserve fédérale américaine augmentera ses taux de 50 points de base ou de 75 points de base lors de sa réunion de la semaine prochaine.

Le dollar est en revanche resté stable face au yen japonais sensible aux taux, à 142,66 yens, un peu en retrait de son plus haut de 24 ans de 144,99 atteint la semaine dernière.

Au cours du week-end, les responsables japonais ont fait allusion à une intervention pour empêcher la monnaie de s'affaiblir davantage. Un haut porte-parole du gouvernement a déclaré dans une interview à la télévision locale que l'administration devait prendre les mesures nécessaires pour contrer les baisses excessives du yen.

Dans le même temps, il est peu probable que la Banque du Japon intervienne pour soutenir la devise avec des taux d'intérêt plus élevés, ont déclaré des sources à Reuters.

Le dollar est également stable par rapport au yuan, la monnaie chinoise.