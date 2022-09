Teract signe sa première acquisition avec Boulangerie Louise

Le groupe, né du rapprochement de 2MX Organic – un véhicule d’investissement coté (Spac) créé par Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez Zouari – et des activités de distribution d’Invivo Group, jette son dévolu sur la boulangerie pour sa première acquisition depuis sa cotation, début août 2022. Teract prend, via Invivo Retail, sa filiale à 100%, une participation majoritaire dans le réseau de boulangeries artisanales Boulangerie Louise. Le montant de l’opération n’est pas dévoilé. Créée dans les Hauts-de-France en 2010, Boulangerie Louise compte 129 points de vente en France, pour un chiffre d’affaires d’environ 88 millions d’euros en 2021 en France, et vise une croissance de 8,5% en 2022, pour une marge d’Ebitda d’environ 15%. La famille Menissez, à l’origine de Boulangerie Louise, restera présente dans le capital via sa holding FLM. Teract s’appuie à ce jour sur le réseau de distribution spécialisée d’InVivo Retail, constitué de 1.597 magasins, qui réunit les enseignes de jardinerie Gamm Vert, Jardiland, Delbard et Jardineries du Terroir, de distribution alimentaire Frais d’Ici et Bio&Co et d’animalerie Noa.