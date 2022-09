Le dollar poursuit sa fuite en avant

Le dollar continue mercredi son ascension face à la plupart des autres devises. L’indice DXY avançait de 0,2% vers 11h30 à 110,45.

Les écarts de politique monétaire et de taux, principalement par rapport à la Chine et au Japon, mais aussi les divergences de trajectoires économiques, avec la forte probabilité d’une récession en Europe en raison de la crise énergétique et le ralentissement de la croissance en Chine alors que le pays continue de lutter contre le Covid-19, ont accentué les mouvements sur les marchés des changes.

Le yen a dépassé le seuil des 144 pour un dollar pour la première fois depuis 1998 et la crise asiatique après avoir chuté de 2% depuis mardi. La devise nippone est extrêmement volatile et s’échange à 144,10 pour un dollar en baisse de 1%. Le yuan se dirige lui vers les 7 pour un dollar, à 6,975 ce mercredi matin après avoir atteint 6,98. L’euro est stable à 0,99 dollar, après avoir atteint un nouveau point bas depuis 2002 à 0,9864 mardi.