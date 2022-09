La Bourse d’Istanbul s’offre un bond de 80%

Malgré une inflation annuelle de 80%, une devise à son plus bas historique et une banque centrale loin d’être indépendante, la Bourse d’Istanbul s’octroie la meilleure performance parmi les marchés actions cette année. L’indice BIST 100 a bondi de 82,6% depuis janvier, dépassant de loin la Bourse de Jakarta, en Indonésie, dont l’indice IDX Composite affiche la deuxième meilleure performance, avec un gain de 9,9%. La Bourse turque poursuivait sa progression mardi, à un nouveau record historique. Elle a bondi de 23% sur le seul mois d’août.

«Les actions turques sont proches de leurs plus bas historiques en dollar, mais à des sommets historiques en livre turque, les actions agissant comme une couverture partielle contre l’inflation pour les investisseurs locaux», explique Ehsan Khoman, responsable de la recherche marchés émergents chez MUFG. Avec une forte progression des volumes. Face à l’inflation galopante, provoquée par la chute de la devise (-50% depuis que la banque centrale a lancé son cycle d’assouplissement monétaire sous la pression du Président) et la flambée des prix de l’énergie et de l’alimentation, les épargnants locaux ont placé leur argent dans les actions pour protéger leurs avoirs. La banque centrale turque a abaissé de 600 points de base en un an son principal taux directeur, à 13%. Dans le même temps, les actions turques ont doublé.

«Alors que les risques pesant sur la livre turque augmentent, les perspectives ne sont pas de bon augure pour les rendements à court terme pour les investisseurs en dollar dans les actions turques», relève Ehsan Khoman. De même qu’en euro. L’analyste avertit que le marché devrait commencer à intégrer dans les prix le risque politique lié à l’élection présidentielle l’an prochain.