L’activité manufacturière se contracte en zone euro

L'activité du secteur manufacturier en zone euro s'est un peu plus contractée qu'estimé initialement en août, selon les données définitives publiées lundi par S&P Global. L'indice PMI manufacturier de la zone euro s'est établi à 49,6 en août, son niveau le plus bas depuis un peu plus de deux ans, après 49,8 en juillet. L'indice est légèrement inférieur à l'estimation provisoire publiée le 23 août, qui se situait à 49,7. Un chiffre supérieur à 50 signale une expansion de l'activité par rapport au mois précédent, tandis qu'un chiffre inférieur à 50 dénote un recul. «L'activité manufacturière a ainsi diminué pour un troisième mois consécutif, tendance préfigurant une baisse du produit intérieur brut (PIB) au troisième trimestre. Les indicateurs prospectifs de l'enquête laissant par ailleurs augurer une accélération potentiellement marquée de la contraction au cours des prochains mois, les risques de récession économique ont augmenté dans la région», indique Chris Williamson, économiste de S&P Global Market Intelligence, cité dans le communiqué du fournisseur de données.