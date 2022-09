La probabilité de voir la BCE remonter ses taux de 0,75 point atteint 80%

Les marchés monétaires de la zone euro ont remonté, jeudi matin, de 50% à près 80% la probabilité d’une hausse de 75 points de base (pb) des taux de la Banque centrale européenne (BCE) le 8 septembre.

L’annonce mercredi d’une inflation en zone euro en hausse de 8,9% à 9,1% en août, et surtout de 5,1% à 5,5% pour l’inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) a été le point de bascule après les déclarations des gouverneurs autour de Jackson Hole le week-end dernier, et en particulier du discours d’Isabel Schnabel, membre du directoire.

Goldman Sachs et Bank of America ont alors modifié leurs prévisions dans ce sens, estimant qu’une inflation plus rapide que prévu convaincra les responsables de réagir avec encore plus d’agressivité. «Une hausse de 75 pb la semaine prochaine est devenue une option réaliste, et les marchés intègrent également un cycle de resserrement plus long», indique aussi Christian Fuertjes, économiste d’HSBC. Jusqu'à 2,25% mi-2023, là où ils voyaient les taux atterrir autour de 1,25% le 16 août.

«Les données sur l’inflation européenne de cette semaine ont montré que les pressions sur les prix restent fortes dans la zone euro, ajoutent les analystes de Mizuho. L’issue de la réunion de la BCE est encore très incertaine, mais la statistique sera probablement suffisante pour faire pencher même les membres du Conseil centristes vers une hausse de taux de 75 pb.»

Cette révision des anticipations a entraîné une importante remontée des taux souverains à 10 ans : à 1,63% pour le Bund allemand (+10 pb), 2,26% pour l’OAT française (+11 pb) et surtout 4,01% pour le BTP italien (+13 pb), pour la première fois au-dessus de 4% depuis mi-juin. L’écart BTP-Bund s’est creusé à 243 pb, un plus haut depuis le 29 juillet.