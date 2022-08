L'inflation allemande atteint 8,8% au mois d’août

Le pic d’inflation n’a pas encore été atteint en Allemagne. La hausse des prix s'est accentuée outre-Rhin au mois d'août et de façon plus marquée qu'attendu, d'après une première estimation publiée mardi par Destatis, l'office fédéral de la statistique.

Les prix à la consommation harmonisés en Allemagne ont augmenté de 8,8% sur un an et de 0,4% sur un mois en août, après une hausse de 8,5% sur un an et de 0,8% sur un mois en juillet. Ces chiffres se révèlent supérieurs aux attentes des économistes sondés par Dow Jones Newswires qui anticipaient pour août une inflation de 8,7% sur un an et de 0,3% sur un mois.

En données nationales non harmonisées, les prix ont crû en août de 7,9% sur un an et de 0,3% par rapport à juillet. Les économistes attendaient une hausse de 7,8% sur un an et de 0,3% sur un mois.

En août 2022, les prix de l'énergie étaient supérieurs de 35,6% à ceux du même mois de l'année dernière. Les prix alimentaires ont également augmenté à un rythme supérieur à la moyenne, à +16,6%, précise l’organisme de statistique allemand.

10% en ligne de mire

Selon une note de Joerg Zeuner, économiste en chef chez Union Investment, citée par Dow Jones, l'inflation devrait atteindre un taux à deux chiffres en Allemagne au quatrième trimestre avant d'entamer un lent déclin dans le courant de l'année 2023. «Les prix élevés pèsent sur la consommation et l'économie continue de perdre son élan dans cet environnement», ajoute Joerg Zeuner, qui juge une récession inévitable.

L'Office fédéral de la statistique publiera les résultats définitifs de l’inflation allemande le 13 septembre 2022. Ceux-ci détailleront l’impact des différentes mesures qui ont pu être prises par le pays, comme les réductions du prix de l’essence à la pompe ou les tickets de train à 9 euros.