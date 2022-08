Crise énergétique : quelles conséquences pour les investisseurs ?

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’Union européenne importe 90% de sa consommation de gaz, dont près de la moitié provient de Russie (80% pour l’Autriche et la Pologne, plus de 50% pour l’Allemagne, moins de 8% pour la France et l’Espagne). Le Royaume-Uni et l’Espagne disposent d’alternatives grâce à leurs infrastructures leur...