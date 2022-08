Le pétrole grimpe sous la menace saoudienne

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La récente baisse risque de faire long feu. Tombé à un plus bas de six mois, sous 92 dollars, le 17 août, le prix du pétrole Brent a déjà commencé à rebondir. Le 23 août en fin d’après-midi, il montait de plus de 2%, approchant de nouveau du seuil des 100 dollars, à 98,80 dollars. Le cours de l...