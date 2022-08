Le rallye estival touche à sa fin

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le pire n’est jamais certain. Les opérateurs, qui craignaient un été chaud sur les marchés, ont été rassurés. Contre toute attente, après un mauvais premier trimestre pour la plupart des classes d’actifs, hormis l’énergie et les matières premières, les actions et les obligations ont fortement...