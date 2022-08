Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Plusieurs groupes chinois comme les pétroliers Sinopec et PetroChina, le producteur d’aluminium Chalco et China Life Insurance ont annoncé vendredi leur intention de demander la radiation de leurs actions cotées sur le New York Stock Exchange. Ils conserveront leurs cotations sur les marchés de...