Le rallye sur les marchés de taux au cours des deux derniers mois a été spectaculaire. Le rendement de l’emprunt américain à 10 ans s’est resserré de près de 100 points de base (pb) entre son plus haut début juin et son plus bas fin juillet. Il a depuis rebondi, mais à 2,88% vendredi il reste...